الرجوب: مرسوم الحريات خطوة استراتيجية باتجاه إنجاح الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)" اللواء جبريل الرجوب: إن المرسوم الرئاسي، بشأن تعزيز الحريات العامة، يشكّل انعطافاً مهما في مسار الحياة الوطنية، وعاملاً أساسياً في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء شعبنا.



واعتبر الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، المرسوم بمثابة خطوة استراتيجية، باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية، نحو إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية.



وأشار إلى أهمية المرسوم، كونه شاملاً لمنطق الجغرافيا والديموغرافيا، وجاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه، موضحاً أن تنفيذ هذا المرسوم، سيخضع إلى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني، وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه.



وأكد الرجوب، أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم، أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة، منبثقة من واقع تحديات شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، الذي يتغذى على الانقسام، مرحباً بوجود أطراف إقليمية كمصر، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى، من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديمقراطي.