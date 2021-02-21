شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة خطوة بالطريق الصحيح ويرسخ حالة وطنية

"الديمقراطية": المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة خطوة بالطريق الصحيح ويرسخ حالة وطنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن المرسوم الرئاسي، بشأن الحريات العامة يرسخ حالة وطنية، ويؤكد على الإجماع الوطني، بناء على توافق الفصائل، وما جرى في حوارات القاهرة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأن هذا المرسوم، يفتح الطريق أمام أي انتخابات قادمة، ويريح الأجواء
الداخلية.

وشدد أبو ظريفة على ضرورة أن يشكل هذا المرسوم، مدخلاً للكل الفلسطيني والعمل بكل السبل لإنجاح الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها؛ ليلتزم الجميع بنتائجها.

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