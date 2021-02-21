هيئة حقوقية: يجري العمل بالضفة وغزة لمتابعة مدى الالتزام بالمرسوم الرئاسي بشأن الحريات

أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك أهمية المرسوم الرئاسي كونه أعطى تعليمات واضحة في كل محافظات الوطن باحترام القانون وعدم ملاحقة أي شخص بناء على نشاطه وموقفه السياسي، وأن يتم الإفراج عن أي شخص يتم توقيفه على ذلك.





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأن المرسوم سيعزز من ثقة المواطن بالإنتخابات وضمان مشاركته فيها.





وأوضح بأنه يجري العمل في كل من الضفة وغزة، لمتابعة مدى الالتزام بالمرسوم الرئاسي، ومراقبة كل مراكز الاحتجاز في الوطن، مشيراً إلى أنه يمكن لأي شخص التوجه لنا خاصة بعد

أن تسلحنا بالمرسوم الرئاسي الذي يجب البناء عليه.

رام الله - دنيا الوطن