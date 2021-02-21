هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: مخطط الاحتلال (E1) بدأ يأخذ منحنى خطير بعزل القدس

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عسّاف: إن مخطط الاحتلال الاستيطاني، المسمى بـ |(E1)، بدأ يأخذ منحى متكاملاً وخطيراً في عزل مدينة القدس، عبر إغلاق غلافها الخارجي، وحصارها بالكامل، وتهجير المواطنين من مناطق شرق القدس، وإخلائها لصالح التوسع الاستيطاني.



وحذّر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، من أن السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي تفوق عشرات الأضعاف من مساحة المستوطنات المنوي إقامتها بحجة أنها أراض بور، مؤكداً أن هذا المخطط يخنق الحزام الفلسطيني المحيط بالمدينة المحتلة، وستصبح داخل الشريط كبلدات السواحرة والعيزرية وأبو ديس وعناتا وحزما والزعيّم.



وشدد عسّاف، على أن المطلوب الآن إفشال مشروع التهجير القسري، وتثبيت المواطن الفلسطيني في هذه التجمعات، معلناً عن اجتماع سيعقد هذا الأسبوع؛ للبحث في آليات دعم صمود المواطنين ومساندتهم؛ للبقاء والتصدي لمخططات الاحتلال، بوقف أي نشاط اقتصادي أو زراعي او إنشاء مبان.

رام الله - دنيا الوطن