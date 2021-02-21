صحة رام الله والبيرة تحذر من تزايد أعداد الإصابات بالطفرات الجديدة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

حذّر مدير صحة رام الله والبيرة، معتصم محيسن، من تزايد أعداد الإصابات بالطفرات الجديدة بفيروس (كورونا) المتحور، خاصة وسط مدينة رام الله.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية: أن العدد تجاوز 84 إصابة منذ الإعلان عن وجود حالات في فلسطين.



كما حذر صباح اليوم، من عودة انتشار الفيروس بصورة كبيرة، إذ تم تسجيل 130 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك بسبب عدم الالتزام المواطنين بإجراءات وإرشادات وزارة الصحة.