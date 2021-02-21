ناصر الشاعر: مرسوم الحريات خطوة إيجابية للعملية الانتخابية

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق، ناصر الدين الشاعر: إن المرسوم الرئاسي، الصادر حول الحريات، خطوة إيجابية وصحيحة، في اتجاه تعزيز الحريات، والتأكيد على صون ما جاء في الدستور والقانون الأساسي.



وأضاف الشاعر، خلال تصريحات صحفية: "يجب أن نتحمل بعضنا البعض، وأن نتدرج نحو الإصلاح والتغيير، ونرفض أي حالة شاذة، وصولاً إلى إتمام العملية الانتخابية"، وطالب جميع جهات الاختصاص الالتزام، بما جاء في المرسوم.



واعتبر نقل أماكن المقترعين، إجراء خطيراً جداً وغير مقبول، داعيًا إلى عدم السماح، بتقليل خطورة ما جرى أو السماح باختراق العملية الانتخابية.



وطالب الشاعر بعدم السماح بتكرار هذا العمل، ومحاكمة ومتابعة الجهات المتورطة في هذا الحادث، مؤكدًا "هذا الإجراء ينبغي ألا يفسد العملية الديمقراطية، وأن يتم ضرورة معالجته، وبشكل جذري".



ودعا إلى ضرورة عقد لقاء عاجل، وحوار وطني بين القوى لحل الأزمات العالقة، وعدم الانتظار لحين عقد لقاءات القاهرة في شهر آذار/ مارس المقبل.



وتابع: "يجب أن نصل إلى الحوار في القاهرة، ونحن قد وصلنا إلى حل أكبر عدد من الأزمات، عبر الحوارات الداخلية؛ لمحدودية التوقيت بين اللقاءات والانتخابات".



وأشار الشاعر إلى أنه في حال تعذر إتمام قوائم وطنية موحدة، تجمع أطياف اللون السياسي الفلسطيني، فلا أقل من أن يتم إجراء قوائم وطنية منقوصة؛ ليكون المجلس التشريعي، مشترك ووطني بكل معنى الكلمة.