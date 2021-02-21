طالع كشف المسافرين عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الاثنين

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الاثنين 22/2/2021.وأشارت الهيئة العامة، إلى أن السفر، سيكون مخصصًا للمسافرين ضمن الحافلتين: الأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه (2021/4).وأهابت الهيئة العامة للمعابر، بالمواطنين المسافرين إلى ضرورة التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.ودعت الداخلية، المواطنين المسافرين إلى إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من نفس الكشف، اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر، الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وشددت الهيئة العامة للمعابر والحدود، على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.