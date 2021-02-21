الشرطة تقبض على مطلوبين وتتلف مركبات غير قانونية في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم، على مطلوبين للعدالة، وأتلفت مركبات غير قانونية في محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة قبضت على 38 مطلوباً للعدالة، صادراً بحقهم 112 مذكرة قضائية، بالإضافة لإتلاف 22 مركبة غير قانونية في محافظة الخليل.



وأضافت الشرطة، بأنه تم تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين، حسب الأصول، وتحرير مخالفات مرورية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحق أصحاب المركبات، بعد إتلافها من قبل جهـة الاختصاص.