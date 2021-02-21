إصابة الأسير "أحمد عبيد" بسرطان في الأمعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جمعية (واعد) للأسرى والمحررين، اكتشاف إصابة الأسير أحمد عبيد من سكان محافظة غزة، بسرطان في الأمعاء، وحالته الصحية، تتراجع بشكل ملحوظ.



وأكدت 0واعد) أن إدارة سجون الاحتلال، تمارس كالعادة سياسة الإهمال الطبي، بحق الأسير عبيد، وتماطل في إجراء الفحوصات اللازمة له، حيث إنه بحاجة لعملية جراحية عاجلة لاستئصال الأورام، وعائلته توجه مناشدة عاجلة للضغط على الاحتلال؛ لتقديم

الرعاية الطبية اللازمة.



وأضافت (واعد) أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير عبيد منذ العام 2017، ولم يكن حينها يعاني من أي أمراض جسدية، وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات.