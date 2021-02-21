مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا استفزازية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوساً استفزازية، وسط إخلاء المصلين والمرابطين في المسجد.



وأفادت مصادر مقدسية، أن 28 مستوطناً، اقتحموا وتجولوا في باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، عبر مجموعات انطلقت من باب المغاربة، مرورا بالمنطقة الشرقية للمسجد وصولاً إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية.



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، أجبرت مجموعة من المسنات على الابتعاد من مكان جلوسهن في باحات الأقصى، وذلك لإتاحة المجال لمستوطن بالجلوس منفردًا، ضمن التضييقات على المرابطين في المسجد.



وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية، يقومون بها، تهدف لتغيير الواقع بالمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى المبارك.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال، نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، لإفشال مخططات المستوطنين.



واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.