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لبحث قضايا الغاز.. وزير البترول المصري يزور رام الله وتل أبيب اليوم

لبحث قضايا الغاز.. وزير البترول المصري يزور رام الله وتل أبيب اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد: إن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، يتوجه اليوم، إلى رام الله وتل أبيب؛ لإجراء مباحثات مع الدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، والدكتور يوفال شتانينز، وزير الطاقة الإسرائيلي.

ووفق صحيفة (الدستور)، فإنه تأتي الزيارة بهدف العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط، الذى يضم الدول السبع المؤسسة "مصر، وفلسطين، وإسرائيل، وقبرص، واليونان، والأردن، وإيطاليا".

وأضاف الموقع المصري، أن ذلك يهدف لبلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجي؛ لتطوير سوق إقليمية للغاز، في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ، بما يدعم جهود الدول الأعضاء في استثمار احتياطياتها من الغاز، واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية، والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

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