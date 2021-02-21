دولي

نتنياهو ينفي موافقة إسرائيل على إمداد سوريا باللقاحات

نتنياهو ينفي موافقة إسرائيل على إمداد سوريا باللقاحات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأنباء التي تحدثت عن موافقة إسرائيل، على إمداد سوريا بلقاحات روسية مضادة لفيروس (كورونا) في إطار صفقة تبادل أسرى.

وقال نتنياهو، وفق ما نقل موقع (عكا): "لم يدخل أي لقاح إسرائيلي واحد ضمن هذه الصفقة" مضيفًا: "لقد استرجعنا السيدة الإسرائيلية وأنا سعيد بذلك".

وكانت الحكومة السورية، نفت الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عدة، حول وجود "بند سري" في اتفاق تبادل للأسرى مع إسرائيل، تقوم بموجبه الحكومة الإسرائيلية، بتزويد دمشق بلقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس (كورونا).

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