"الصحة" بغزة: 128 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية ولا وفيات جديدة

توضيحية

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غزة- دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة، بغزة، إنه تم إجراء 1736 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأضافت في تقريرها اليومي، بشأن الحالة الوبائية بالقطاع، بان 150 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) قد تعافت.



وأكدت بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي تراكمي للمصابين 54398 إصابة.



ووصل إجمالي الحالات النشطة 1929 حالة، وإجمالي المتعافين 51926 حالة، بينما أصبح إجمالي الوفيات 543 حالة وفاة.



كما وصل إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 43 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 21 حالة.