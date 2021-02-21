قيادي بـ (حماس): الخطوات العملية هي الدليل الوحيد على جدية مرسوم الحريات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس) الأسير المحرر، عمر البرغوثي، أن المرسوم الرئاسي، حول الحريات، يحتاج لخطوات عملية، تؤدي إلى طمأنة الجمهور، ليشعر الناس بوجود انفراجة حقيقية.



وقال خلال تصريحات صحفية: "إن الخطوات العملية، هي الدليل الوحيد على جدية المرسوم، وهذا يتطلب الإفراج عن المعتقلين والتوقف عن الاستدعاء ومنح الأسرى والنواب حقوقهم".



وأضاف "لا يمكن الحكم على الوضع، دون وجود أشياء ملموسة على الأرض، وصدور المرسوم، دون خطوات من الصعب القبول به شعبياً".



وشدد البرغوثي على أنّ الاعتقالات مرفوضة في أي مكان، لافتًا إلى أن غياب الحريات لا يمكن أن ينتج انتخابات حرة ونزيهة، ولا يمكن أن يؤدي إلى التغيير.