حماس ترد على تصريح لقيادي في حركة فتح بشأن القائمة المشتركة





جاء ذلك، في ردها على تصريحات للقيادي في حركة (فتح)، عبد الله عبد الله، والتي قال فيها: إن حماس، أبلغت فتح بأنها لا ترغب بالمشاركة في قائمة مشتركة.



وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح لإذاعة (الأقصى): "ننفي أن تكون حماس، أبلغت حركة فتح بعدم دخولها في القائمة المشتركة أو أي شكل من أشكال القوائم".





وشددت حماس على أنها لم تتخذ حتى اللحظة، أي قرار بهذا الخصوص.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد: إنها لم تتخذ حتى اللحظة، أي قرار بشأن الدخول بقائمة مشتركة، أو غير ذلك بهذا الخصوص.