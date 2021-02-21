شؤون فلسطينية

إصابة 4 شبان برام الله واعتقالات في الضفة والقدس

إصابة 4 شبان برام الله واعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة شبان بجروح متفرقة، إثر انقلاب مركبتهم خلال ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم في رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المواطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي رام الله، أفادت مصادر محلية، بإصابة 4 شبان بجروح إثر ملاحقة جيب لقوات الاحتلال لهم، واصطدامه بمركبتهم على مدخل يبرود قضاء رام الله.

وذكرت المصادر، أن المركبة التي كان يستقلها الشبان، انقلبت باصطدام آلية الاحتلال، ونقل الشبان للمشفى لتلقي الخدمات الطبية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر محمود محمد بشناق، وداهمت منزل شقيقه حسام، وعبثت بمحتويات منزليهما في بلدة رمانة غرب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد رزق محمود حلايقة (19 عامًا)، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بلدة الشيوخ شمالي مدينة الخليل.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين علاء عبيد، وصهيب الأعور من القدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين، وتخريب محتويات منازلهم.

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