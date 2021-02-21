"الأوقاف" بغزة تُصدر قرارات جديدة بظل مستجدات إجراءات الوقاية من (كورونا)





وتوصل مجلس الاجتهاد الفقهي، إلى بقاء رخصة التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة في حق المرضى وأصحاب الأعذار الشرعية، وانتهاء الرخصة في حق الأصحاء.





وأكد المجلس، بأنه تقرر إطالة مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 15 دقيقة لصلاتي الظهر والعصر، وكذلك مدة خطبة الجمعة.





وقالت الوزارة: "وإننا إذ ندعو أهلنا وشعبنا للمحافظة على العبادات والصلوات في المساجد، مع الالتزام بإجراءات السلامة، فالموقف الصحي لا يزال غير مستقرٍ بعد، وكل الاحتمالات المستقبلية واردة".

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الأحد، استمرار المحافظة على الإجراءات الوقائية من التباعد بين المصلين في الصف الواحد، وارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة.يأتي ذلك، في إطار تقييم الوزارة لآخر المستجدات بشأن إجراءات الوقاية من وباء (كورونا) في المساجد، ومدى الحاجة لبقاء رخصة التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة، ورخصة التباعد بين المصلين في الصف الواحد، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.