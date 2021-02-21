شؤون فلسطينية

دولة فلسطين تشارك بفعاليات البرلمان العربي للطفل تحت شعار "الابتكار منصة المستقبل"

دولة فلسطين تشارك بفعاليات البرلمان العربي للطفل تحت شعار "الابتكار منصة المستقبل"
رام الله - دنيا الوطن
اختتم البرلمان العربي للطفل، فعاليات الجلسة الأولى من الدورة الثانية للبرلمان، تحت عنوان (الابتكار منصة المستقبل) الذي نظمه من مقره في إمارة الشارقة، عبر تقنية التواصل المرئي بحضور 64 عضواً، يمثلون 22 دولة عربية، بمشاركة أطفال دول فلسطين (جنى مساد، ليلاس كعبي، أحمد سميرات، سعود محمود) وهم أحد أعضاء لجان الحماية والمناصرة، التي تم تشكيلها بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية في نهاية عام 2019، وتم ترشيحهم من قبل منسقي شبكات حماية الطفولة في مناطقهم، وبحضور غالية أبو الرب، رئيس قسم الحماية في وزارة التنمية الاجتماعية كمشرفة للوفد المشارك.

وتخلل الفعاليات إشراك الأطفال في برنامج الدبلوم المهاري، الذي يستمر لمدة 6 شهور بواقع مئة ساعة تدريبية بالتعاون مع جامعة الشارقة، ومركز التعليم المستمر، حيث يهدف الدبلوم لتحفيز ثقافة وتفكير الطفل وزيادة مستوى إدراكه، وصقل المهارات الشخصية والمعرفية، وتأهيل الأطفال للدخول في مجال العمل البرلماني.

وقدم الأطفال المشاركون مداخلاتهم في الجلسة الأولى، التوصيات للبرلمان، تضمنت المشاكل والتحديات والصعوبات التي تواجه أطفالنا في فلسطين، ورفع التوصيات اللازمة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما قدم الأطفال الشكر الجزيل للأمين العام لبرلمان الطفل العربي أيمن الباروت، وجميع المنسقين والمشرفين القائمين على إنجاح أعمال الجلسة الأولى من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل.

وقالت أبو الرب: إن شعار الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل (الابتكار منصة المستقبل) يمثل رؤية واعدة للاستثمار في الطفولة العربية؛ لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار للأطفال.

وأشارت أبو الرب، إلى أن دولة فلسطين، كانت حاضرة بأعمال البرلمان، وطرح الأطفال المشاركون العديد من المداخلات وشاركوا بالنقاش، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة توصيات البرلمان.


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