شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تُعلن كميات وأنواع الأسماك التي تم اصطيادها بعد المنخفض الأخير

الزراعة بغزة تُعلن كميات وأنواع الأسماك التي تم اصطيادها بعد المنخفض الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن كميات الأسماك وأنواعها، التي تم اصطيادها بعد موجة المنخفضات الأخيرة.

وأفادت الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة، أن كميات الصيد في كافة مرافئ قطاع غزة الخمسة في كافة محافظات غزة، بلغت (65 طناً) من الأسماك المتنوعة، منها (31) طن سردينة و(32) طن طرخونة، وكنعن (1) طن، فتال (1) طن.

وعبر المئات من صيادي الأسماك عن فرحتهم الكبيرة، بعد أن امتلأت صناديقهم بكميات وفيرة وأنواع مختلفة من الأسماك، خاصة بعد انحسار المنخفض الجوي الأخير، والذي شكل طوق نجاة لمعظم الصيادين، الذين قاموا بالاصطياد والبيع في الأسواق.

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