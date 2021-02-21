النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 61 قضية على مستوى محافظات القطاع





ووفق تصريح للنيابة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه لم تسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، فيما لم تسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي.



ومن بين القضايا، 61 قضية، تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 13 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة، بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، اليوم الأحد، إنها قامت على مستوى محافظات القطاع، بفتح تحقيق بـ 61 قضية.