"المرور" بغزة: إصابتان بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة: إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر/ على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



وتذكر "المرور" بإغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحاً، حتى الساعة 3 مساءً، للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وتم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير، نتج عنها اصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.