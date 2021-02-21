أبو النجا يؤكد على الدور الكبير الذي يمثله القطاع الصناعي باقتصادنا الوطني

رام الله - دنيا الوطنأكد الوزير إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، على الدور الكبير الذي يمثله القطاع الصناعي في اقتصادنا الوطني، لما يشكله من رافعة وحاضنة لآلاف الأسر الفلسطينية.جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، برئاسة رجل الأعمال علي حسن الحايك، والدكتور خضر أبو ندا، والأستاذ محمد المنسي، والأستاذ ناصر الرملاوي، والأستاذ فريد زقوت.وأضاف: بأن القطاع الصناعي، تعرض لأضرار كبيرة وخسائر ضخمة بفعل اعتداءات قوات الاحتلال والحصار والوضع الاقتصادي السيئ في قطاع غزة، ورغم ذلك، فانهم واجهوا ذلك بمزيد من العمل، رغم الظروف العصيبة.من جهته، تحدث الوفد عما لحق بالقطاع الصناعي من أضرار خلال الحروب الثلاثة على قطاع غزة، وكذلك قصف مئات المصانع، ورغم رصد مبالغ لتعويضهم إلا أنهم لم يتلقوا إلا القليل من المساعدات.وطالب الوفد، بضرورة مساعدة هذا القطاع من خلال صرف التعويضات، التي تم إقرارها ومساعدة العاملين فيه.وشدد الوفد على موقفهم الثابت وصمودهم، وسيرهم خلف الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وأنهم شاركوا بفعالية عالية في عملية التسجيل، وتحديث البيانات، وسيشاركون في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني التزاماً بمراسيم الرئيس.