مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في خربة مكحول بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت مجموعة من المستوطنين اليوم السبت، على رعاة الأغنام في خربة مكحول بمنطقة الأغوار الشمالية.



وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين قامت بالاعتداء على الرعاة إلى الشرق من خربة مكحول ومنعتهم من التوجه إلى المراعي بقوة السلاح.



