"إيليت شاكيد" تطالب بمنع إدخال لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنطالبت عضو (كنيست) الإسرائيلي، الوزيرة السابقة إيليت شاكيد، بمنع أهالي قطاع غزة من الحصول على اللقاح الخاص بفيروس (كورونا).وخلال لقاء مع قناة (كان) الإسرائيلية، قالت: إن في غزة جثث جنود إسرائيليين محتجزة، وبالتالي على حكومة الاحتلال عدم تقديم المساعدة لهم.وأضافت: "بإمكانهم أن يتصرفوا بأنفسهم.. ولا حتى مساعدات إنسانية، طالما أنهم يحتفظون بجثث جنودنا".