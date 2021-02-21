"إيليت شاكيد" تطالب بمنع إدخال لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت عضو (كنيست) الإسرائيلي، الوزيرة السابقة إيليت شاكيد، بمنع أهالي قطاع غزة من الحصول على اللقاح الخاص بفيروس (كورونا).
وخلال لقاء مع قناة (كان) الإسرائيلية، قالت: إن في غزة جثث جنود إسرائيليين محتجزة، وبالتالي على حكومة الاحتلال عدم تقديم المساعدة لهم.
وأضافت: "بإمكانهم أن يتصرفوا بأنفسهم.. ولا حتى مساعدات إنسانية، طالما أنهم يحتفظون بجثث جنودنا".
طالبت عضو (كنيست) الإسرائيلي، الوزيرة السابقة إيليت شاكيد، بمنع أهالي قطاع غزة من الحصول على اللقاح الخاص بفيروس (كورونا).
وخلال لقاء مع قناة (كان) الإسرائيلية، قالت: إن في غزة جثث جنود إسرائيليين محتجزة، وبالتالي على حكومة الاحتلال عدم تقديم المساعدة لهم.
وأضافت: "بإمكانهم أن يتصرفوا بأنفسهم.. ولا حتى مساعدات إنسانية، طالما أنهم يحتفظون بجثث جنودنا".
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