الهيئة الإسلامية تدعو لإلغاء الصفقات المشبوهة في أراضي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة الإسلامية العليا، وهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس، لإلغاء أي صفقة مشبوهة، تستهدف أراضي فلسطين وخاصة القدس، مؤكدة أنها باطلة وغير شرعية وغير قانونية.



ورفضت الهيئتان في بيان مشترك، أي تفريط أو تسريب من الأرض المباركة المقدسة، سواء أكانت من قبل المسلمين أو المسيحيين.



وشددت على أن أهل فلسطين مسلمين ومسيحين ملزمون بالحفاظ على أرض فلسطين، بما في ذلك المقدسات، وذلك تماشياً مع العهدة العمرية.



وأوضحت الهيئة، أنها اطلعت على مخططات خرائط استيطانية، ينوي الاحتلال إقامتها على أراضٍ واسعة، تخص الكنسية الأرثوذكسية، وتقع على حدود بلدة بيت صفافا شارع القدس بيت لحم.



وطالبت الهيئة، بالالتزام بالعهدة العمرية، التي حافظت على أرض فلسطين، وخاصة القدس، وحرصت على الكنائس، وعلى أرواح المسيحين وممتلكاتهم وأموالهم.