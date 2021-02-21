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سوريا.. مصرع 3 أطفال جراء اندلاع حريق في أحد منازل اللاذقية

سوريا.. مصرع 3 أطفال جراء اندلاع حريق في أحد منازل اللاذقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة (سبوتنيك) أن عناصر فوج إطفاء مدينة اللاذقية في شمال غرب سوريا، عثرت على جثث 3 أطفال، أثناء إخماد حريق اندلع بأحد المنازل في منطقة الرمل الجنوبي على أطراف المدينة.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر في فوج إطفاء اللاذقية: "تم إبلاغنا مساء السبت بحريق في أحد المنازل (قيد الإكساء) ضمن بناء في منطقة الرمل الجنوبي على أطراف المدينة، فتوجه عناصر فوج الإطفاء باتجاه المكان، على الفور".

وأوضح أنه بعد عملية إخماد الحريق، عثر على جثث 3 أطفال، نتيجة النيران التي التهمت المنزل، مشيرا إلى أن والديهم كانا خارج المنزل أثناء اندلاع الحريق.

وبحسب المعاينة الأولية للمنزل، يعتقد أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق ووصوله إلى أثاث المنزل، قبل أن يمتد إلى الغرف الأخرى، ما تسبب بوفاة الأطفال الثلاثة، واحتراق المنزل بشكل كامل.

وختم المصدر السوري حديثه بالقول: "فور إطفاء الحريق، وصل اختصاصيو هيئة الطبابة الشرعية والقضائية وعناصر من قسم الأدلة الجنائية الى المكان، ولا تزال التحقيقات مستمرة في الحادثة".

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