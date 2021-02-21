نفتالي بينت: حان الوقت لاستبدال نتنياهو وإنهاء حكمه لإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس حزب اليمين نفتالي بينت: إنه "حان الوقت لاستبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسيعارض أي تشريع سيوقف أو يؤخر محاكمته".



وقال بينت في مقابلة مع القناة 12: "أعتقد أن الوقت قد حان لاستبدال نتنياهو، وإنهاء حكمه لإسرائيل، فهو لم يعد الشيء الصحيح لإسرائيل، يجب استبدال الحكومة، وسنعارض أي تشريع سيوقف أو يؤخر محاكمة نتنياهو".



ورداً على سؤال حول دعمه لتشريع، يؤخر محاكمة نتنياهو، أجاب بينت: "قلت مليون مرة إننا لا نضع قوانين بأثر رجعي".



وفيما يتعلق بالخلاف الإعلامي، الذي دار بينه وبين رئيس حزب (أمل جديد) جدعون ساعر، الأسبوع الماضي، قال بينيت: "لقد اعتدت على ذلك منذ سنوات، لأن نتنياهو فعل ذلك أيضًا، والآن أعلن أنه سيتوقف عن القيام بذلك، ستخبر الأيام إذا حدث ذلك، "إذا أوقف الحملة المجهولة، فسيكون مباركًا".