شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضراوات والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات والدجاج في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأحد، كما يلي:

أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 8 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 7 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل 

بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل 

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

بازيلاء: 1ك = 4 شيكل 

لفت: اك = 1 شيكل 

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل 

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل 

ورق عنب  = 9 شيكل  

قلقاس = 6 شيكل 

فول أخضر 1ك = 3 شيكل 

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 3 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكلضر

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل 

عنب أسود 1ك = 12 شيكل  

رمان 1ك = 4 شيكل 

قشطة 1ك = 16 شيكل 

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10 شيكل الكرتونة 

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل 

لحمة بتلو: 36 شيكل.

أخبار ذات صلة

أبو النجا يؤكد على الدور الكبير الذي يمثله القطاع الصناعي باقتصادنا الوطني

أبو النجا يؤكد على الدور الكبير الذي يمثله القطاع الصناعي باقتصادنا الوطني

&#34;إيليت شاكيد&#34; تطالب بمنع إدخال لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

"إيليت شاكيد" تطالب بمنع إدخال لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

غزة: نشطاء يطالبون بتخصيص كوتا للشباب في قوائم &#34;التشريعي&#34;

غزة: نشطاء يطالبون بتخصيص كوتا للشباب في قوائم "التشريعي"

الهيئة الإسلامية تدعو لإلغاء الصفقات المشبوهة في أراضي القدس

الهيئة الإسلامية تدعو لإلغاء الصفقات المشبوهة في أراضي القدس

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

الصحة بغزة تكشف موعد حملة التطعيم ضد (كورونا)

الصحة بغزة تكشف موعد حملة التطعيم ضد (كورونا)

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد

أجواء صافية وارتفاع آخر على درجات الحرارة في عموم الأراضي الفلسطينية

أجواء صافية وارتفاع آخر على درجات الحرارة في عموم الأراضي الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أبو النجا يؤكد على الدور الكبير الذي يمثله القطاع الصناعي باقتصادنا الوطني

أبو النجا يؤكد على الدور الكبير الذي يمثله القطاع الصناعي باقتصادنا الوطني

الهيئة الإسلامية تدعو لإلغاء الصفقات المشبوهة في أراضي القدس

الهيئة الإسلامية تدعو لإلغاء الصفقات المشبوهة في أراضي القدس

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

إسرائيل: نجاعة اللقاح بمنع الإصابات الخطيرة والوفيات تصل إلى 99%

إسرائيل: نجاعة اللقاح بمنع الإصابات الخطيرة والوفيات تصل إلى 99%

البرغوثي: الشعب الفلسطيني سيحقق حريته ولن يرضخ لعبودية الاحتلال و(الأبرتهايد)

البرغوثي: الشعب الفلسطيني سيحقق حريته ولن يرضخ لعبودية الاحتلال و(الأبرتهايد)

حادث سير مُروع يُودي بحياة شاب جنوب جنين

حادث سير مُروع يُودي بحياة شاب جنوب جنين

قيادي بـ (حماس): مرسوم الحريات يعزز ثقة المواطنين بالانتخابات

قيادي بـ (حماس): مرسوم الحريات يعزز ثقة المواطنين بالانتخابات

جنين: ست إصابات إحداها خطيرة بحادث سير قرب قرية تعنك

جنين: ست إصابات إحداها خطيرة بحادث سير قرب قرية تعنك

منوعات

مي عمر تكشف حقيقة مسلسل (لؤلؤ)

مي عمر تكشف حقيقة مسلسل (لؤلؤ)

شاهد: زوج بشرى يبكي أمام منى الشاذلي.. فما السبب ؟

شاهد: زوج بشرى يبكي أمام منى الشاذلي.. فما السبب ؟

سميرة سعيد &#34;تعرضت للتحرش الجسدي&#34;.. وهذا ما فعلته

سميرة سعيد "تعرضت للتحرش الجسدي".. وهذا ما فعلته

بسبب الحجاب.. ريم عبدالله ترند على مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب الحجاب.. ريم عبدالله ترند على مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو: أيلا اللبنانية تروي تفاصيل إصابتها ونقلها للمستشفى

بالفيديو: أيلا اللبنانية تروي تفاصيل إصابتها ونقلها للمستشفى

شاهد: وصلة رقص لسمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لسمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

بعد زواجها بأيام.. فنانة شهيرة &#34;ممكن أخون.. نحن بشر&#34;

بعد زواجها بأيام.. فنانة شهيرة "ممكن أخون.. نحن بشر"

بعد جدل إغلاق المطعم.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

بعد جدل إغلاق المطعم.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

عربي

سوريا.. مصرع 3 أطفال جراء اندلاع حريق في أحد منازل اللاذقية

سوريا.. مصرع 3 أطفال جراء اندلاع حريق في أحد منازل اللاذقية

العراق يعلق عمل شركة طيران &#34;فلاي بغداد&#34; لأجل غير مسمى

العراق يعلق عمل شركة طيران "فلاي بغداد" لأجل غير مسمى

لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية ويلقي قنابل مضيئة

لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية ويلقي قنابل مضيئة

الملك البحريني لحكام الإمارات: نؤكد على متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بيننا

الملك البحريني لحكام الإمارات: نؤكد على متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بيننا