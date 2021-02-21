العراق يعلق عمل شركة طيران "فلاي بغداد" لأجل غير مسمى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، تعليق عمل شركة "فلاي بغداد" اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وحتى إشعار آخر.



ووفق (السومرية نيوز) فقد ذكر الطيران المدني في بيان، إنها "تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية.. شركة فلاي بغداد، بالتزاماتها المالية والقانونية، ما حدا بتعليق رحلاتها الجوية اعتبارا من الثلاثاء القادم 23 شباط/ فبراير وإلى إشعار آخر".



وأضافت أن رحلات الشركة ستستأنف بعد "حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران"، دون مزيد من التوضيح.