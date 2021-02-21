لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية ويلقي قنابل مضيئة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش اللبناني: إن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية، وألقى قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد.



ووفق (الوكالة الوطنية للإعلام) فقد قالت قيادة الجيش في بيان لها: "بتاريخ 20 فبراير 2021 ما بين الساعة 20:08 والساعة 20:12 (بحسب التوقيت المحلي للبلاد)، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".



وأضاف الجيش اللبناني: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".