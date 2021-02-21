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الملك البحريني لحكام الإمارات: نؤكد على متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بيننا

الملك البحريني لحكام الإمارات: نؤكد على متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بيننا
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
أجرى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لقاء مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس، رئيس وزراء الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ووفق وكالتي "بنا" البحرينية و"وام" الإماراتية، تم خلال اللقاء، الذي جرى في إطار زيارة آل خليفة إلى الإمارات، "تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتأصلة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين".

 وأكد العاهل البحريني "متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما".

ونقل بن زايد وبن راشد إلى الملك حمد "تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

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