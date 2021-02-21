شؤون فلسطينية

أجواء صافية وارتفاع آخر على درجات الحرارة في عموم الأراضي الفلسطينية

أجواء صافية وارتفاع آخر على درجات الحرارة في عموم الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/02/22: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، وخلال ساعات المساء والليل، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الجنوبية والشرقية، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/02/23: تبقى البلاد تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبرأ أحياناً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. 

الأربعاء 2021/02/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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