الأردن يقرر فتح جسر الملك حسين بدءاً من الأحد

فتح جسر الملك حسين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير خلية أزمة (كورونا) في الأردن، مازن الفراية، فتح جسر الملك حسين، أمام حركة القادمين والمغادرين من وإلى الضفة الغربية، اعتباراً من الأحد المقبل.



ووفق ما نقلت قناة (المملكة) عن الفراية، فإن القادمين للأردن يحتاجون التسجيل في منصة (get way) وإجراء فحص الكشف عن فيروس (كورونا) المستجد قبل فترة 72 ساعة.



ويُسمح بمغادرة المسافرين نحو الضفة الغربية، لحملة هويات الضفة الغربية فقط، كما يُسمح بوصول 300 مسافر فقط يومياً إلى الأردن.