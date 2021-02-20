عربي

الأردن يقرر فتح جسر الملك حسين بدءاً من الأحد

الأردن يقرر فتح جسر الملك حسين بدءاً من الأحد
فتح جسر الملك حسين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير خلية أزمة (كورونا) في الأردن، مازن الفراية، فتح جسر الملك حسين، أمام حركة القادمين والمغادرين من وإلى الضفة الغربية، اعتباراً من الأحد المقبل.

ووفق ما نقلت قناة (المملكة) عن الفراية، فإن القادمين للأردن يحتاجون التسجيل في منصة (get way) وإجراء فحص الكشف عن فيروس (كورونا) المستجد قبل فترة 72 ساعة.

ويُسمح بمغادرة المسافرين نحو الضفة الغربية، لحملة هويات الضفة الغربية فقط، كما يُسمح بوصول 300 مسافر فقط يومياً إلى الأردن.

أخبار ذات صلة

العراق: استهداف قاعدة &#34;بلد&#34; الجوية في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا

العراق: استهداف قاعدة "بلد" الجوية في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

شاهد: ثلاثة قتلى في انفجار دراجة مفخخة بريف دير الزور شرقي سوريا

شاهد: ثلاثة قتلى في انفجار دراجة مفخخة بريف دير الزور شرقي سوريا

الجزائر: 17 قتيلاً جراء انفجار تسرب غاز بأحد المنازل بولاية الأغواط

الجزائر: 17 قتيلاً جراء انفجار تسرب غاز بأحد المنازل بولاية الأغواط

وفد إماراتي في إسرائيل للتعاون في مجال &#34;الابتكار&#34;

وفد إماراتي في إسرائيل للتعاون في مجال "الابتكار"

الصحة الإماراتية: إجراء نحو 160 ألف فحص (كورونا) وتسجيل 3158 إصابة

الصحة الإماراتية: إجراء نحو 160 ألف فحص (كورونا) وتسجيل 3158 إصابة

الصحة العراقية تُحذر من خطورة ارتفاع الإصابات بـ (كورونا)

الصحة العراقية تُحذر من خطورة ارتفاع الإصابات بـ (كورونا)

القوات العراقية تُحبط هجوماً لتنظيم الدولة كان يستهدف العاصمة بغداد

القوات العراقية تُحبط هجوماً لتنظيم الدولة كان يستهدف العاصمة بغداد

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الشعب الفلسطيني سيحقق حريته ولن يرضخ لعبودية الاحتلال والأبرتهايد

البرغوثي: الشعب الفلسطيني سيحقق حريته ولن يرضخ لعبودية الاحتلال والأبرتهايد

حادث سير مُروع يُودي بحياة شاب جنوب جنين

حادث سير مُروع يُودي بحياة شاب جنوب جنين

قيادي بـ (حماس): مرسوم الحريات يعزز ثقة المواطنين بالانتخابات

قيادي بـ (حماس): مرسوم الحريات يعزز ثقة المواطنين بالانتخابات

جنين: ست إصابات إحداها خطيرة بحادث سير قرب قرية تعنك

جنين: ست إصابات إحداها خطيرة بحادث سير قرب قرية تعنك

فدا يدعو (أونروا) للتراجع الفوري عن قرارها الذي يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين

فدا يدعو (أونروا) للتراجع الفوري عن قرارها الذي يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين

جبهة التحرير الفلسطينية ترحب بالمراسيم الرئاسية الخاصة بالحريات ومقاعد المسيحيين

جبهة التحرير الفلسطينية ترحب بالمراسيم الرئاسية الخاصة بالحريات ومقاعد المسيحيين

قرعاوي: الكرة الآن بمرمى الجهات التي أصدرت قرار الحريات وجهات الإنفاذ

قرعاوي: الكرة الآن بمرمى الجهات التي أصدرت قرار الحريات وجهات الإنفاذ

نقابة المحامين: اعتصام مركزي وتعليق العمل أمام المحاكم بجميع المحافظات

نقابة المحامين: اعتصام مركزي وتعليق العمل أمام المحاكم بجميع المحافظات

منوعات

مي عمر تكشف حقيقة مسلسل (لؤلؤ)

مي عمر تكشف حقيقة مسلسل (لؤلؤ)

شاهد: زوج بشرى يبكي أمام منى الشاذلي.. فما السبب ؟

شاهد: زوج بشرى يبكي أمام منى الشاذلي.. فما السبب ؟

سميرة سعيد &#34;تعرضت للتحرش الجسدي&#34;.. وهذا ما فعلته

سميرة سعيد "تعرضت للتحرش الجسدي".. وهذا ما فعلته

بسبب الحجاب.. ريم عبدالله ترند على مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب الحجاب.. ريم عبدالله ترند على مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو: أيلا اللبنانية تروي تفاصيل إصابتها ونقلها للمستشفى

بالفيديو: أيلا اللبنانية تروي تفاصيل إصابتها ونقلها للمستشفى

شاهد: وصلة رقص لسمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لسمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

بعد زواجها بأيام.. فنانة شهيرة &#34;ممكن أخون.. نحن بشر&#34;

بعد زواجها بأيام.. فنانة شهيرة "ممكن أخون.. نحن بشر"

بعد جدل إغلاق المطعم.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

بعد جدل إغلاق المطعم.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

شاهد: فنانة شهيرة ترقص مع شيخ وتثير الجدل والغضب

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

الملكة إليزابيت تجرّد الأمير هاري وزوجته ألقابهما الملكية.. والأمير يرد

عربي

العراق: استهداف قاعدة &#34;بلد&#34; الجوية في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا

العراق: استهداف قاعدة "بلد" الجوية في صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

شاهد: ثلاثة قتلى في انفجار دراجة مفخخة بريف دير الزور شرقي سوريا

شاهد: ثلاثة قتلى في انفجار دراجة مفخخة بريف دير الزور شرقي سوريا

الجزائر: 17 قتيلاً جراء انفجار تسرب غاز بأحد المنازل بولاية الأغواط

الجزائر: 17 قتيلاً جراء انفجار تسرب غاز بأحد المنازل بولاية الأغواط