شؤون فلسطينية

إسرائيل: نجاعة اللقاح بمنع الإصابات الخطيرة والوفيات تصل إلى 99%

إسرائيل: نجاعة اللقاح بمنع الإصابات الخطيرة والوفيات تصل إلى 99%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه يستدل من معطيات صادرة عنها، بأن التطعيم ضد فيروس (كورونا) ناجع بنسبة 99% لمنع الحالات المرضية الخطيرة والوفاة. 

وأضافت وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن نجاعته لمنع الاصابة بالمرض، تصل إلى 96% تقريباً.

وتتطرق هذه المعطيات إلى المطعمين الذين مضى أكثر من 14 يوماً على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي: إن الجهاز الصحي القوي في إسرائيل، "مكننا من التوصل خلال فترة وجيزة الى تطعيم شريحة واسعة من السكان ونحن قادرون اليوم على اثبات نجاعة اللقاح بفضل هذه الحملة".

وتابع يقول: أنه يمكن ملاحظة تاثير التطعيم في تراجع العدوى في انحاء إسرائيل إذ أنه يخفض نسبة الإصابات الخطيرة بالمرض ونسبة الوفيات، مؤكداً بأن الهدف هو تطعيم جميع الجمهور من سن الـ 16 وما فوق وفي وقت لاحق دون هذا السن ايضا مما سيتح لنا العودة الى نمط الحياة الطبيعية التي نتوق اليها.

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