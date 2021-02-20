البرغوثي: الشعب الفلسطيني سيحقق حريته ولن يرضخ لعبودية الاحتلال والأبرتهايد

مصطفى البرغوثي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شكر د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مئات المشاركين من مختلف الدول العربية في مؤتمر " متحدون ضد التطبيع "، وأشاد بوقوفهم في وجه التطبيع واسنادهم للشعب الفلسطيني ونضاله العادل.



وقال البرغوثي: إن التطبيع هو جزء من (صفقة القرن) الرامية لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة، ويمثل خطورة ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل وعلى شعوب ومصالح الدول المطبعة نفسها، و أنه يمثل تسللا للرواية الإسرائيلية المزيفة للمحيط العربي.



وأكد أن أفضل سلاح لافشال التطبيع هو استنهاض مقاطعة شعبية عربية لنظام الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي اقتصاديا وثقافيا ورياضيا و فنيا وفي كل المجالات.



وقال: إن الشعب الفلسطيني سيحقق حريته بالنضال و المقاومة ولن يرضخ أبدا لعبودية الإحتلال والتمييز العنصري ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي.



وأشار البرغوثي إلى أهمية تبني استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة و تحقيق الوحدة الوطنية و استناض المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة.