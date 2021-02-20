عبد الرحمن شديد: نأمل أن يؤسس مرسوم الحريات لمرحلة جديدة من العمل الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

عبر القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد عن أمله بأن يؤسس مرسوم الحريات الذي أصدره الرئيس محمود عباس -حسب اتفاق القاهرة- لمرحلة جديدة من العمل الوطني والفصائلي على تراب الوطن كافة في ظلال إطلاق الحريات العامة التي يطالب بها شعبنا منذ سنوات طويلة.



وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحريات حق انساني ووطني أصيل لكل أبناء شعبنا وفصائله بكفالة القانون، وأن دور الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية هذا الحق وتعزيزه وليس مصادرته والاعتداء عليه.



ودعا كل أبناء شعبنا وفصائله الى ممارسة هذا الحق بقوة والتمسك به في كل المناسبات الوطنية والحركية والشخصية وتنظيم الفعاليات التي تخدم الحالة الوطنية وترفع الروح المعنوية لشعبنا في مواجهة الاحتلال.