حماس تعلق على مرسوم الرئيس عباس بشأن تعزيز الحريات





وتابع المتحدث باسم حماس: "الحركة جاهزة لاتخاذ مزيد من الخطوات، وتنفيذ كل الإجراءات التي توفر الاجواء اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت: إن توفير الحريات الكاملة والمناخات اللازمة للانتخابات، خطوة مهمة على طريق إنجاز انتخابات تعبر بكل صدق عن إرادة شعبنا الفلسطيني.جاء ذلك تعليقاً على المرسوم الرئاسي، بشأن تعزيز الحريات والذي أصدره الرئيس محمود عباس اليوم.وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بالتأكيد أجواء الحريات يجب أن تشمل كل المناطق التي ستجري فيها الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية".وشدد على أن "حماس تقدمت بخطوات كبيرة في مجال الحريات، وقطاع غزة مفتوح بالكامل للعمل السياسي والإعلامي وكل ما يخص الانتخابات".