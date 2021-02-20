حادث سير مُروع يُودي بحياة شاب جنوب جنين

بجروح، إثر حادث سير وقع جنوب مدينة جنين.



وأفاد مدير إسعاف الهلال الأحمر في قباطية، مصطفى كميل، بوفاة الشاب يوسف نجيب شلبي عساف (35 عاماً) في حادث سير مروع، وقع على الطريق الواصل بين بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين (على الشارع الالتفافي)، مشيراً إلى وقوع إصابتن بالحادث.



رام الله - دنيا الوطنلقي شاب، مساء اليوم السبت، مصرعه، وأصيب اثنان آخران