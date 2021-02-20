قيادي بـ (حماس): مرسوم الحريات يعزز ثقة المواطنين بالانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، نادر صوافطة، بأن صدور مرسوم الحريات يعزز من ثقة المواطنين في جهود المصالحة الأخيرة، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية القادمة.



وأشار الى أن إطلاق الحريات بناء على ما تم الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة له انعكاسات جوهرية على الأجواء الوحدوية في الضفة الغربية تزامنا مع النية لإجراء الانتخابات.



وقال صوافطة:" إصدار المرسوم نقطة قوة أخرى تضمن إجراء الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية والأمان، بالإضافة إلى إتاحة فرص متساوية من الحرية أمام جميع القوائم الانتخابية".



ورأى وفق ما نقل موقع (حرية نيوز)، بأن إصدار المرسوم سيكفل مشاركة واسعة ممن يحق لهم حق الاقتراع من أبناء شعبنا، وتجسيد ممارسة الخيار الديمقراطي بصورة تنسجم مع تطلعات الجميع.