جنين: ست إصابات إحداها خطيرة بحادث سير قرب قرية تعنك

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ستة مواطنين بجروح وصفت إحداها بالخطيرة، مساء اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين مركبتين على مدخل قرية تعنك غرب جنين.



وذكر الدفاع المدني في بيان صحفي، أن طاقم الانقاذ في مركز اليامون، بالتعاون مع طواقم الإسعاف، عملت على إخلاء المصابين ونقلهم لمشافي المدينة؛ لتلقي العلاج.