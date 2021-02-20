فدا يدعو (أونروا) للتراجع الفوري عن قرارها الذي يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين



وأضاف، بأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الوكالة في ظل انتشار جائحة (كورونا) في مخيمات اللاجئين، وفي ظل الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع غزة، والذى يعانى من ويلات الحصار الإسرائيلي المفروض علي القطاع، منذ أكثر من 15 عاماً، وكذلك ما يعانيه أهالى القطاع، جراء ثلاثة حروب دمرت خلالها البنية الأساسية للصناعات ولمعظم مرافق الإنتاج والعمل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 60%؜ مما أدى إلى دفع آلاف الأسر الفلسطينية إلى هاوية الفقر والفقر المدقع، وكذلك تراجع في الخدمات المقدمة من وكالة الغوث، وفي ظل ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، والذي يشكل عددهم 250 ألفاً من إجمالي القوى العاملة والتي تبلغ مليوناً ونصف المليون في الضفة وغزة.



وطالب عضو المكتب التنفيذي إدارة (أونروا) وكبار الموظفين فيها بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منطمة التحرير الفلسطينية، من اجل حماية الأسر الفقيرة، والتى هي بأمس الحاجة إلى تقديم الدعم لها، وخاصة مع التراجع الحاد بمستويات الدخل، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالأطفال، والذين هم بحاجة ماسة إلى الطعام؛ لحماية أجسادهم من الأمراض المعدية.



ودعا بدوان القوى الوطنية والإسلامية، وكافة المؤسسات الفاعلة في قضية اللاجئين؛ للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه المؤامرة الخطيرة، التي ستلحق الظلم لأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنف تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلته الغذائية المصنفة بالصفراء، وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل المحدود.

رام الله - دنيا الوطناكد محمد بدوان، القيادي في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، عضو المكتب التنفيذي لدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة، عن رفض (فدا) لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تضمن الغاء (الكابونة) الصفراء واعتماد "السلة الغذائية الموحدة" لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة.