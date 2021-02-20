فدا يدعو (أونروا) للتراجع الفوري عن قرارها الذي يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين

فدا يدعو (أونروا) للتراجع الفوري عن قرارها الذي يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
اكد محمد بدوان، القيادي في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، عضو المكتب التنفيذي لدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة، عن رفض (فدا) لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تضمن الغاء (الكابونة) الصفراء واعتماد "السلة الغذائية الموحدة" لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة.
وأضاف، بأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الوكالة في ظل انتشار جائحة (كورونا) في مخيمات اللاجئين، وفي ظل الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع غزة، والذى يعانى من ويلات الحصار الإسرائيلي المفروض علي القطاع، منذ أكثر من 15 عاماً، وكذلك ما يعانيه أهالى القطاع، جراء ثلاثة حروب دمرت خلالها البنية الأساسية للصناعات ولمعظم مرافق الإنتاج والعمل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 60% مما أدى إلى دفع آلاف الأسر الفلسطينية إلى هاوية الفقر والفقر المدقع، وكذلك تراجع في الخدمات المقدمة من وكالة الغوث، وفي ظل ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، والذي يشكل عددهم 250 ألفاً من إجمالي القوى العاملة والتي تبلغ مليوناً ونصف المليون في الضفة وغزة.
وطالب عضو المكتب التنفيذي إدارة (أونروا) وكبار الموظفين فيها بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منطمة التحرير الفلسطينية، من اجل حماية الأسر الفقيرة، والتى هي بأمس الحاجة إلى تقديم الدعم لها، وخاصة مع التراجع الحاد بمستويات الدخل، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالأطفال، والذين هم بحاجة ماسة إلى الطعام؛ لحماية أجسادهم من الأمراض المعدية.
ودعا بدوان القوى الوطنية والإسلامية، وكافة المؤسسات الفاعلة في قضية اللاجئين؛ للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه المؤامرة الخطيرة، التي ستلحق الظلم لأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنف تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلته الغذائية المصنفة بالصفراء، وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل المحدود.
اكد محمد بدوان، القيادي في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، عضو المكتب التنفيذي لدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة، عن رفض (فدا) لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تضمن الغاء (الكابونة) الصفراء واعتماد "السلة الغذائية الموحدة" لجميع اللاجئين المستفيدين في قطاع غزة.
وأضاف، بأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الوكالة في ظل انتشار جائحة (كورونا) في مخيمات اللاجئين، وفي ظل الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع غزة، والذى يعانى من ويلات الحصار الإسرائيلي المفروض علي القطاع، منذ أكثر من 15 عاماً، وكذلك ما يعانيه أهالى القطاع، جراء ثلاثة حروب دمرت خلالها البنية الأساسية للصناعات ولمعظم مرافق الإنتاج والعمل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 60% مما أدى إلى دفع آلاف الأسر الفلسطينية إلى هاوية الفقر والفقر المدقع، وكذلك تراجع في الخدمات المقدمة من وكالة الغوث، وفي ظل ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، والذي يشكل عددهم 250 ألفاً من إجمالي القوى العاملة والتي تبلغ مليوناً ونصف المليون في الضفة وغزة.
وطالب عضو المكتب التنفيذي إدارة (أونروا) وكبار الموظفين فيها بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منطمة التحرير الفلسطينية، من اجل حماية الأسر الفقيرة، والتى هي بأمس الحاجة إلى تقديم الدعم لها، وخاصة مع التراجع الحاد بمستويات الدخل، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالأطفال، والذين هم بحاجة ماسة إلى الطعام؛ لحماية أجسادهم من الأمراض المعدية.
ودعا بدوان القوى الوطنية والإسلامية، وكافة المؤسسات الفاعلة في قضية اللاجئين؛ للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه المؤامرة الخطيرة، التي ستلحق الظلم لأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنف تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلته الغذائية المصنفة بالصفراء، وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل المحدود.
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