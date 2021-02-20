قرعاوي: الكرة الآن بمرمى الجهات التي أصدرت قرار الحريات وجهات الإنفاذ





وأكد المرسوم "تعزيز مناخات الحريات العامة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".



كما نص على "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائيلة".



وشدد على "حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".



وأصدر الرئيس عباس، مرسوماً رئاسياً، بشأن تعزيز الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية، في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

رام الله - دنيا الوطنرحب القيادي في حركة (حماس)، فتحي قرعاوي، بمرسوم الرئيس محمود عباس، الخاص بإطلاق الحريات.وقال في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز): إن المرسوم قرار إيجابي، وإن المواطن في انتظار التطبيق، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقالات على خلفية سياسية وفصائلية.وطالب قرعاوي بالعمل بما تم الإعلان عنه، وإصدار التوجيهات إلى الجهات المختصة بالالتزام بذلك، لافتاً إلى أن الكرة الآن في مرمى الجهات، التي أصدرت القرار، وجهات الإنفاذ.