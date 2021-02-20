"من جنين وحتى رفح".. فتح ترد على تعليق حماس بشأن مرسوم الحريات
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم السبت، على تعليق المتحدث باسم حركة حماس، بشأن مرسوم الرئيس محمود عباس، بخصوص الحريات.
علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم السبت، على تعليق المتحدث باسم حركة حماس، بشأن مرسوم الرئيس محمود عباس، بخصوص الحريات.
وقالت على لسان رئيس مكتب الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب في منشور عبر (فيسبوك): مرسوم الرئيس، يتحدث عن ضمان الحريات في جميع أراضي دولة فلسطين من جنين وحتى رفح، ولا يتحدث فقط عن المحافظات الشمالية، فحسب".
وأضاف: بأن تصريح المتحدث باسم حماس حازم قاسم، تحريف فاضح للمرسوم، وتهرب في ذات الوقت من الالتزام به في المحافظات الجنوبية.
وكان المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، قال في تصريحات صحفية: إن الفصائل طالبت حركة فتح، بإطلاق مجال الحريات في الضفة الغربية، حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف: "مطلوب تطبيق المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية، وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام".
وأضاف: "مطلوب تطبيق المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية، وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام".
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