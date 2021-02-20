"من جنين وحتى رفح".. فتح ترد على تعليق حماس بشأن مرسوم الحريات





وقالت على لسان رئيس مكتب الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب في منشور عبر (فيسبوك): مرسوم الرئيس، يتحدث عن ضمان الحريات في جميع أراضي دولة فلسطين من جنين وحتى رفح، ولا يتحدث فقط عن المحافظات الشمالية، فحسب".







وكان المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، قال في تصريحات صحفية: إن الفصائل طالبت حركة فتح، بإطلاق مجال الحريات في الضفة الغربية، حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.



وأضاف: "مطلوب تطبيق المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية، وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام". وأضاف: بأن تصريح المتحدث باسم حماس حازم قاسم، تحريف فاضح للمرسوم، وتهرب في ذات الوقت من الالتزام به في المحافظات الجنوبية.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم السبت، على تعليق المتحدث باسم حركة حماس، بشأن مرسوم الرئيس محمود عباس، بخصوص الحريات.