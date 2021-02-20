سلطة جودة البيئة تصدر بياناً بشأن تلويث المياه الجارية بقرية قرواة بني زيد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سلطة جودة البيئة، إنها تتابع مع كافة الجهات ذات العلاقة، اليوم السبت، ما حدث من تلويث للمياه الجارية في أراضي قرية قراوة بني زيد، شمال رام الله بمواد ملونة.



وأوضحت سلطة جودة البيئة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تتابع مع كافة الجهات المختصة، بما فيها المجلس القروي والشرطة والدفاع المدني، التحقيق بالحادث، للوصول إلى الفاعلين، والتأكد من طبيعة المواد الملوثة، إن كانت طلاءات أو أي نفايات كيماوية أخرى.



وأكدت بأن التعامل مع هذا النوع من النفايات، خلافاً لأحكام المادة "12" من قانون البيئة المعاقب عليها بالمادة "62" إضافة إلى التعويض عن الضرر البيئي، وسيتم تحويل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل للجهات القضائية.



وأهابت سلطة جودة البيئة بالمواطنين، ضرورة الامتناع عن القيام بالأفعال، التي تؤدي إلى تلويث البيئة، أو تشكل تعدياً على الحياة الطبيعية، والتعاون معها، بالتبليغ عن أي اعتداء على البيئة والحياة الطبيعية والبرية.



وصرح رئيس مجلس قراوة بني زيد، التي تتبع لمحافظة رام الله والبيرة، خالد عرار، بأن أحد المواطنين قام بإلقاء براميل من مواد كيميائية "الدهان" منهية الصلاحية في منطقة الواد بالقرية، وهي منطقة مخصصة لكب النفايات قريبة من عيون المياه في المنطقة.



وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أنه مع أمطار المنخفض، تشكلت سيول اختلطت مع النفايات، مما أدى لتلوث مياه الوادي وتحولها للون الأحمر.



وتابع عرار: بأنه يتم العمل ومتابعة الواقعة، وكذلك نعمل على التواصل مع الجهات المعنية، لأن إلقاء نفايات كيميائية مثل "الدهان" يحتاج لتراخيص خاصة، وإجراءات خاصة أيضاً.



وأكد رئيس مجلس قراوة بني زيد: لذلك يتم التواصل مع مركز شرطة ديرغسان، والقرى المجاورة لمعرفة المناطق التي يتواجد فيها مصانع للدهانات؛ لملاحقة العابثين قانونياً.