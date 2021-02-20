القدس: اعتقال شاب مقدسي بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شاباً مقدسياً بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.



وأفادت مصادر في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب الأعور، بعد دهم وتفتيش منزله في وادي ياصول ببلدة سلوان، ونقلته لمركز تحقيق مخابرات الاحتلال في المدينة المقدسة.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال عادت بعد اعتقال الأعور وصادرت مركبته.