طالع: كشف أسماء "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) ليوم الاثنين













غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الاثنين 22 شباط/ فبراير، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً بجميع المحافظات.وطالبت الهيئة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين التواجد الساعة السادسة صباح الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.