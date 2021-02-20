"النضال الشعبي": المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة تتويج للحوار الوطني ولتهيئة الأجواء للعملية الانتخابية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة في دولة فلسطين، بأنها "تتويج للحوار الوطني في القاهرة، وخطوة نحو تهيئة الأجواء والمناخات لاستحقاق العملية الديمقراطية، كمدخل لإنهاء الانقسام، وتجديد بنية النظام السياسي وشرعيته.



وأكد أمين سر المكتب السياسي للجبهة، الناطق الإعلامي الرسمي، عوني أبو غوش، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، من أهم المرتكزات نحو بيئة مشجعة وداعمة للانتخابات.



وتابع أبو غوش: أن إصدار المرسوم يؤكد الحرص الشديد على إنجاح استحقاق الانتخابات، بما يحقق مصلحة شعبنا في اختيار قيادته وممثليه، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني، تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية.