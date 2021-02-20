شؤون فلسطينية

أول تعليق من لجنة الانتخابات بشأن المرسوم الرئاسي حول تعزيز الحريات

أول تعليق من لجنة الانتخابات بشأن المرسوم الرئاسي حول تعزيز الحريات
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
رحبت لجنة الانتخابات المركزية، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، بشأن تعزيز الحريات العامة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن من شأن هذا المرسوم، أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى أنه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة، خارج أحكام القانون.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا المرسوم، سيسهل عملها في سبيل إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، إذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين.

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