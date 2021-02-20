مرسوم رئاسي بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل بـ "التشريعي" المقبل للمواطنين المسيحيين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً يقضي بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين.
ويأتي المرسوم الرئاسي، استجابة لأحكام قانون الانتخابات، الذي يقضي بذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً يقضي بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين.
ويأتي المرسوم الرئاسي، استجابة لأحكام قانون الانتخابات، الذي يقضي بذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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