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أريحا: قوات الاحتلال تعتدي على مُسن وتعتقل نجله قرب قرية النويعمة

أريحا: قوات الاحتلال تعتدي على مُسن وتعتقل نجله قرب قرية النويعمة
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على مواطن مسن، واعتقلوا نجله، خلال محاولتهما التصدي لمحاولة الاستيلاء على جرار زراعي خاص بهما، قرب قرية النويعمة شمالي مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اعتدوا على المواطن حسين داوود طريف الزايد (65 عاما) بالضرب والدفع، ما أدى لإصابته بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت نجله توفيق (35 عاما)، وهما من سكان منطقة عرب الزايد قرب قرية النويعمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويتعرض سكان المنطقة منذ فترة طويلة إلى كافة أشكال الانتهاكات والمضايقة من قبل الاحتلال، بهدف تهجيرهم وتشريدهم، كما تتعرض باقي المناطق في الأغوار.

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